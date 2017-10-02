Мончи: победа над «Миланом» показала, что «Рома» на правильном пути

Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал победу над «Миланом» в матче 7-го тура итальянской Серии A. Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:0 в пользу римской команды.
«Я разговаривал с Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли из „Милана“. Важна игра, а критика в мой адрес осталась в прошлом. Мы не оглядываемся назад. Мы на правильном пути, команда растёт, но для достижения вершины требуется время. Мы очень доверяем тренеру Ди Франческо.
Рынок трансферов? Мы работаем каждый день, ищем полезных игроков на будущее. Однако на данный момент окно закрыто, и мы должны доверять тем, кто есть в нашем распоряжении», — сказал Мончи в эфире Premium Sport.
Мирабелли: «Милан» полностью доверяет Монтелле и игрокам