Ляказетт: если Гризманн приедет в Лондон, то я попрошу его перейти в «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, что при случае попытается убедить партнёра по сборной Франции и форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна присоединиться к лондонскому клубу.
«Если он приедет ко мне в Лондон, то я попрошу его перейти в „Арсенал“. Мы очень хорошие друзья и всегда весело проводим время. У нас даже есть прозвища для друг друга: я называю его Гриззи, а он меня — Ляказ», — цитирует форварда «Арсенала» Goal со ссылкой на интервью француза журналу Match of the Day.
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