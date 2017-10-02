Лунёв: поле на базе и в Каспийске — небо и земля, как на «Олд Траффорд» вышел

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв на следующий день после матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» обратил внимание на некачественный газон. Встреча в Каспийске завершилась вничью со счётом 2:2.
«Задача для вратаря одна всегда — ловить свои мячи. Чтобы говорить о различиях по сравнению с предыдущим сбором, должно пройти побольше времени. Кормят хорошо. Что ем? Что вижу, то и ем. Всё добротно.
Поле на базе по сравнению с полем в Каспийске — небо и земля. Как будто на «Олд Траффорд» вышел. Соперников не изучали ещё. Какая разница, кто бьёт, наша задача ловить", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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