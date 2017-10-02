Фернандес: вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признался, что ни за что не перейдёт в стан принципиального соперника «армейцев» «Спартак».
«Предложение от „Спартака“? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в „Спартак“. ЦСКА столько для меня сделал, здесь всё для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнёрам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в „Спартак“, — сказал Фернандес в интервью „Российской газете“.
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