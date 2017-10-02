Лунёв: я из сборной Южной Кореи никого не знаю, не особо за ними слежу

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о конкуренции в национальной команде с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча с Южной Кореей (7 октября).
«Игорь Акинфеев — первый номер сборной? Наша задача тренироваться. Как тренер считает, так и будет. Никаких обид быть не может. Думаю, что те, кто обижается, надолго в футболе не задерживаются.
Помню ли я матч с Кореей на чемпионате мира? Да, помню игру с Кореей, но ошибаются все, даже великие вратари. Посмотрим, что могут корейцы. Но наша задача играть, неважно с кем. Я из Кореи никого не знаю, не особо за ними слежу", — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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