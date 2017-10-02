Черчесов — о вратарской линии: круг сужается, мы провели селекционную работу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об уровне команд Южной Кореи и Ирана, а также рассказал о ситуации с вратарями.
«Что касается наших соперников, то они отобрались на чемпионат мира, но я хочу говорить о своей команде. Мы готовимся, собираем информацию. Никаких экспериментов не планируем, мы их никогда и не делали. Но есть разные игровые нюансы. Тот же Головин был бы полезен с Южной Кореей, потому что в матче с ними нужны быстрые, лёгкие игроки — соперник такой же.
Вратарская линия? Круг сужается, мы провели селекционную работу. Стабильность во всех линиях начинает появляться. Все, кто попадают в сборную, этого достойны. Мы за всеми следим, и стараемся, чтобы никто не ушёл от нашего внимания.
База в Новогорске? Я здесь с 15 лет тренируюсь. Новое поле понравилось, ещё пару месяцев назад оно не было готово. Скоро напротив него достроят 4-звёздочную гостиницу, и мы получим отличную базу для всех сборных России по футболу», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.