Врач Ибрагимовича: хочу, чтобы Златан восстанавливался как можно дольше

Врач форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Фредди Фу призвал шведа не форсировать восстановление от травмы.
«Он очень сильный, но футбол по-прежнему является контактным видом спорта. Как врач я хочу, чтобы Златан восстанавливался как можно дольше и вернулся только полностью готовым. Было много случаев, когда игрок возвращался преждевременно с плохими последствиями. Я не беспокоюсь из-за травмы Златана, но для полного выздоровления требуется время», — цитирует врача Sky Sports.
35-летний шведский бомбардир получил серьёзную травму колена в апреле. Несмотря на это, в конце августа «МЮ» заключил контракт с Ибрагимовичем сроком на один год. Ожидается, что Златан не поможет манкунианцам в матчах группового этапа Лиги чемпионов, который продлится до начала декабря.