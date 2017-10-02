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Радимов: игроки «Анжи», в общем-то, прикрыли Дзюбу наглухо

2 октября 2017, понедельник. 19:23 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» подвёл итоги матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча в Каспийске завершилась вничью со счётом 2:2. При этом лидер РФПЛ спасся от поражения благодаря голу на 85-й минуте.

«Каждый болельщик „Зенита“, смотревший этот матч, наверное, понимал: „Ну что там “Анжи»? Уж его-то мы обыграем". Наверняка и футболисты подспудно думали так же. А тут получилось, что соперник очень упёртый, стадион не в твою пользу, плюс довольно рано пропущенный мяч. Всё это сыграло за «Анжи», и оказалось, что вскрывать эту оборону очень сложно и надо прибавлять по ходу матча. Это, думаю, сыграло злую шутку с «Зенитом». И второе, что бросилось в глаза, — это поле. Всё-таки поле влияет на игру футболистов. Если играешь на хорошем поле, то у тебя намного меньше внимания уходит на мяч.

Когда «Зенит» пропускал первый гол, Полуяхтов здорово разобрался с Мамманой, и для аргентинца это, конечно минус, что его обыграли один в один. Но все остальные стояли как заворожённые. Мевля в последний момент пошёл подстраховывать. Автор гола «Анжи» беспрепятственно пробивал. Я думаю, что один из опорных полузащитников просто не успел вступить в борьбу. Понадеялся на партнёров, хотя сам должен был находиться в том месте. И в этой ситуации критических стрел должен заслужить и Лунёв, который должен был обязательно подсказать и одному, и второму, где нужно располагаться.

Второй пропущенный гол — это опять же ошибка Мамманы, который проиграл единоборство. За Кацаевым тоже не уследили. Футболисты должны были отскочить в момент борьбы, предвосхитив события, и тогда бы они стали первыми на мяче. Вновь понадеялись на Мамману. Это опять, мне кажется, из-за недооценки. Рядом находился Паредес, который должен был отскочить, прочитать этот момент, и тогда бы не было выхода один в один. Причём самое удивительное, что это произошло в тот момент, когда «Зенит» сравнял счёт. Это был психологический удар по команде.

Что касается Полоза, то он где-то просто потерялся. Во-первых, до него не доходили мяча, а во-вторых, он сам не проявлял должной активности. Это сказалось на атакующих действиях «Зенита», особенно в первом тайме. Не случайно Полоз был заменён. Если анализировать действия Артёма Дзюбы, то я думаю, что правильно сыграл тренер «Анжи», разменяв здоровенного Фибеля на Артёма. Большую часть единоборств Фибель выиграл, а в паре моментов, когда Дзюба принимал мяч, на нём моментально фолили. Артёма, в общем-то, прикрыли наглухо. Кокорин тоже провёл не самый блестящий матч. Он очень часто отходил назад для получения мяча, что мы видели в прошлом году. Свой мяч он забил, но я думаю, что Александр должен играть сильнее", — сказал Радимов.

Манчини: возможно, ошибки «Зенита» в матче с «Анжи» связаны с усталостью
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Зенит Александр Кокорин Андрей Лунёв Артём Дзюба Владимир Полуяхтов Владислав Радимов Эмануэль Маммана
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2 октября 2017, понедельник
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