Радимов: хочется, чтобы лимит в РФПЛ был отменён или его было как можно меньше

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о лимите на легионеров в российском чемпионате.
«Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменён совсем или его было как можно меньше. Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».
На данный момент в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков.