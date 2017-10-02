Фурсенко: на таком газоне, как в Каспийске, в современный футбол играть нельзя

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на следующий день после матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» обратил внимание на некачественный газон в Каспийске. Встреча «Анжи» — «Зенит» завершилась вничью со счётом 2:2.
«Один из ключевых моментов такого результата — это состояние поля. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество „поляны“ из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ — следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок.
Две встречи подряд мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам «Анжи» — они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил", — цитирует Фурсенко ТАСС.