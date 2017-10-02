Пике: вчера я сказал то, что должен был сказать

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике после прибытия в расположение сборной Испании коротко прокомментировал свои вчерашние слова.
«Вчера я сказал то, что должен был сказать», — цитирует Пике as. Уточняющие вопросы футболист проигнорировал.
Накануне Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании