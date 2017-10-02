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Президент «Реала» Перес вернулся к идее создать женскую футбольную команду

2 октября 2017, понедельник. 19:59 Футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб планирует создать женскую команду.

«Для начала мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская», — приводит слова Переса интернет-портал Marca.

Добавим, что о намерении Переса создать женскую команду уже сообщалось летом 2016 года, но тогда это ни к чему не привело.

Главный конкурент «Реала» в мужском футболе «Барселона» имеет одноименную женскую команду с 1988 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Флорентино Перес
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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