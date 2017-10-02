Президент «Реала» Перес вернулся к идее создать женскую футбольную команду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб планирует создать женскую команду.
«Для начала мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская», — приводит слова Переса интернет-портал Marca.
Добавим, что о намерении Переса создать женскую команду уже сообщалось летом 2016 года, но тогда это ни к чему не привело.
Главный конкурент «Реала» в мужском футболе «Барселона» имеет одноименную женскую команду с 1988 года.