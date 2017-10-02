Слуцкий впервые признан тренером недели в Английской футбольной лиге

Российский наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан тренером недели в EFL — Английской футбольной лиге, которая включает в себя Чемпионшип и ещё два низших дивизиона английского футбола. «Халл» в минувшие выходные на своём поле со счётом 6:1 разгромил «Бирмингем Сити».
В команду недели EFL вошёл полузащитник «Халла» Камил Гросицки. В матче с «Бирмингемом» польский футболист отличился одним голом и одной результативной передачей.
После 11 туров Чемпионшипа «Халл» набрал 12 очков и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.
С командой недели EFL можно ознакомиться в «Твиттере».
«Халл Сити» — «Бирмингем» — 6:1. Слуцкий прервал серию из пяти матчей без побед