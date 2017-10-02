Орлов: наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство „Краснодара“ уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждёт „Милан“», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
После 12 туров РФПЛ «Краснодар» с 21 очком занимает третье место в таблице.