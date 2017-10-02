Сакки: я советовал «Милану» нанять Сарри и купить Дибалу

Известный итальянский футбольный специалист Арриго Сакки сообщил, что советовал «Милану» нанять Маурицио Сарри, который ныне возглавляет «Наполи».
«Я говорил с тогдашним генеральным директором Адриано Галлиани, а затем с президентом Сильвио Берлускони. Я сказал, что им стоит нанять Сарри и результаты придут, но Сильвио не смог решиться и в конце концов пожалел об этом. Берлускони был отличным президентом, лучшим в Италии и за её пределами. Он почти всегда поступал верно.
Я также советовал ему купить Дибалу, это отличный игрок, он очень умный», — сказал Сакки в эфире GR Parlamento.
Главным тренером «Милана» в настоящее время является Винченцо Монтелла. Россонери, набрав 12 очков в 7 турах нынешнего сезона Серии А, занимают 7-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата Италии является «Наполи», набравший 21 очко.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала лидирует в гонке бомбардиров Серии А, забив 10 голов в 6 играх.