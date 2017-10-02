Геркус: матч с «Динамо» не был лучшим для «Локомотива» в этом сезоне

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (3:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ рассказал о ситуации в команде.
«Думаю, это не был лучший матч „Локомотива“ в сезоне. Игра с „Динамо“ была одной из лучших, но мы провели много замечательных матчей — с ЦСКА, „Спартаком“. Сложно кого-то выделить, все и по эмоциям были замечательные, и по результатам тоже понравились. И я верю, что впереди у нас ещё много хороших матчей. А пиковые эмоции были на финале Кубка России, и с ним пока ничто не сравнится.
Что касается недавней критики Эдера, то в России принято критиковать нападающих. Вспомните Кержакова, Смолова. А уж как критиковали Кокорина! У нас только дай покритиковать нападающего. Поэтому надо к этому спокойно относиться и иметь терпение. Сейчас Эдер забивает во втором матче подряд, и я думаю, что он на этом не остановится. К тому же, думаю, Эдер вернётся из сборной Португалии с новыми силами, вдохновится там. Он очень хочет играть в финальной части чемпионата мира в России. Думаю, его лучшие игры мы ещё увидим.
Я бы не стал сейчас говорить о проблемах „Локомотива“. Мы на втором месте, и результат нас более чем устраивает. Хотим сохранить позицию, готовимся к этому. Не будем забывать, что у нас много игроков сборных — около 11. Готовимся к следующим матчам, тем более они обещают быть очень интересными. Сейчас вся группа лидеров будет играть между собой. Думаю, октябрь будет насыщенный, интересный, впечатляющий и для наших болельщиков, и для всех остальных тоже.
Регулярно появляются слухи о моём конфликте с Сёминым, и это уже стало нормой. В каждом интервью задаётся этот вопрос, и я реагирую на него однообразно. У нас всё хорошо, мы взаимодействуем эффективно, профессионально. Мы объединены одной целью. И вы видите результат — он говорит за нас. Результат показывает, что наша работа построена замечательно и на сегодняшний день ни о каких шероховатостях говорить не приходится», — сказал Геркус в эфире «Все на матч».