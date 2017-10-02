Мората из-за травмы может пропустить от шести до восьми недель

Травма форварда «Челси» Альваро Мораты оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее, утверждает интернет-издание The Telegraph. Испанский футболист получил повреждение в ходе матча с «Манчестер Сити» (0:1) в 7-м туре английской Премьер-лиги.
Сообщается, что по результатам медицинского обследования у Мораты выявили травму задней поверхности бедра. Из-за неё он может пропустить от шести до восьми недель.
Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте заявлял, что у Мораты всего лишь проблемы с мышцами.
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