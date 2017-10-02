Маннингер: в мире есть только один лучший вратарь — Буффон

Бывший вратарь «Ювентуса» Александер Маннингер назвал голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона лучшим в своем амплуа.
«Лучший вратарь в мире? Есть только один Джанлуиджи Буффон. Он словно написал книгу о вратарском искусстве. Он совершенен, Буффон — ориентир для голкиперов вот уже 20 лет.
В Турине особая атмосфера, у меня были фантастические товарищи по команде, и я понимаю, почему «Юве» так много побеждает. В этом сезоне конкуренция усилится, но я думаю, что они снова выиграют скудетто», — сказал Маннингер в интервью Radio Onda Libera.
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