Дзагоев: сейчас главное — дать паузу. Как мне сказали, на шесть недель

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о травме, которую он получил на прошлой неделе.
«У меня воспаление ахилла. Придётся пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь, сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию — закачивать и растягивать его.
Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» я четыре дня не тренировался. Мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел всё больше и больше. После игр тоже.
Что было бы, если бы я не сыграл с «МЮ»? Не думаю, что что-то изменилось бы. Может, после матча на 5-10% стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае. Сейчас главное — дать паузу. Как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на ещё больший срок.
У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем. Я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной. Ближайший сбор я пропущу. Не дать паузу сейчас — значит, не тренироваться, а только играть, и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь», — написал Дзагоев на своём официальном сайте.