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Дзагоев: сейчас главное — дать паузу. Как мне сказали, на шесть недель

2 октября 2017, понедельник. 21:32 Футбол

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о травме, которую он получил на прошлой неделе.

«У меня воспаление ахилла. Придётся пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь, сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию — закачивать и растягивать его.

Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» я четыре дня не тренировался. Мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел всё больше и больше. После игр тоже.

Что было бы, если бы я не сыграл с «МЮ»? Не думаю, что что-то изменилось бы. Может, после матча на 5-10% стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае. Сейчас главное — дать паузу. Как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на ещё больший срок.

У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем. Я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной. Ближайший сбор я пропущу. Не дать паузу сейчас — значит, не тренироваться, а только играть, и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь», — написал Дзагоев на своём официальном сайте.

Черчесов: Дзагоеву на восстановление нужно 6-8 недель, Головину — 4-5 дней
Источник: Сайт Алана Дзагоева Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Травмы — футбол
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