До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анчелотти: после увольнения из «Баварии» я буду отдыхать в течение 10 месяцев

2 октября 2017, понедельник. 21:40 Футбол

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», подтвердил, что будет отдыхать до конца сезона.

«Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет», — сказал тренер.

Его спросили о причинах увольнения из «Баварии» на фоне сообщений о конфликте с лидерами команды.

«Лучше я промолчу», — приводит ответ Анчелотти Football Italia.

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.

Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
22:46 Полуяхтов: Кокорин понравился, а так в «Анжи» знали, как будет играть «Зенит»
22:41 Агент Смольникова: сложившаяся ситуация задевает, тот же Кришито играет всегда
22:36 Шевченко: для Украины важно занять первое место в отборочной группе на ЧМ-2018
22:34 Орлов: говорят, финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам
22:21 Лукаку не признал своей вины в организации громкой вечеринки в Беверли-Хиллз
22:06 Футболисты ростовского ЮФУ выиграли турнир премьер-группы в Долгопрудном
21:56 Кангва: козырем тульского «Арсенала» в матче с «Краснодаром» была командная игра
21:52 Отец Дзадзы: тренерам сборной Италии можно было принять моего сына во внимание
21:41 Болельщики освистали Пике во время тренировки сборной Испании
21:40 Анчелотти: после увольнения из «Баварии» я буду отдыхать в течение 10 месяцев
21:35 Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо
21:32 Дзагоев: сейчас главное — дать паузу. Как мне сказали, на шесть недель
21:14 Маннингер: в мире есть только один лучший вратарь — Буффон
21:10 Мората из-за травмы может пропустить от шести до восьми недель
21:09 Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса
20:43 Геркус: матч с «Динамо» не был лучшим для «Локомотива» в этом сезоне
20:43 Пануччи: оказавшись на ЧМ-2018, Италия вспомнит об умении добираться до финала
20:38 Бартомеу: если независимость Каталонии признают, «Барселона» сама выберет лигу
20:38 Сакки: я советовал «Милану» нанять Сарри и купить Дибалу
20:21 Орлов: наверное, руководство «Краснодара» уже ищет нового тренера
20:16 Слуцкий впервые признан тренером недели в Английской футбольной лиге
20:14 Нападающий «Торино» Белотти пропустит 4 недели из-за травмы колена
19:59 Президент «Реала» Перес вернулся к идее создать женскую футбольную команду
19:57 Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах
19:51 Пике: вчера я сказал то, что должен был сказать
19:46 Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане», а «Зенит» — на «Феррари»
19:39 Путин 3 октября обсудит подготовку России к чемпионату мира — 2018
19:31 Фурсенко: на таком газоне, как в Каспийске, в современный футбол играть нельзя
19:31 Радимов: хочется, чтобы лимит в РФПЛ был отменён или его было как можно меньше
19:28 Лэмпард: Азар хочет играть на позиции под нападающим, и я нахожу это интересным
19:23 Радимов: игроки «Анжи», в общем-то, прикрыли Дзюбу наглухо
19:15 Зинченко: игроки сборной Украины поддержат Марлоса во всём, в чём будет нужно
19:07 Шевченко: для меня не стало откровением то, как Ярмоленко заиграл в «Боруссии»
19:05 Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти
19:00 Чаепитие Кокорина, удивлённый Черчесов и другие фото с тренировки сборной России
18:53 Месси не участвовал в обсуждении проведения игры «Барселоны» в день референдума
18:44 Радимов: конфликт с Риксеном в 2007 году на атмосферу в «Зените» не повлиял
18:43 Фанаты «Легии» избили футболистов после крупного поражения в матче с «Лехом»
18:31 Врач Ибрагимовича: хочу, чтобы Златан восстанавливался как можно дольше
18:20 Черчесов — о вратарской линии: круг сужается, мы провели селекционную работу
18:17 Лунёв: я из сборной Южной Кореи никого не знаю, не особо за ними слежу
18:16 Фернандес: вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак»
18:15 Лунёв: поле на базе и в Каспийске — небо и земля, как на «Олд Траффорд» вышел
18:12 Черчесов: Самедову дали облегчённую нагрузку, рисковать не хотим
18:07 Черчесов: Дзагоеву на восстановление нужно 6-8 недель, Головину — 4-5 дней
Все новости RSS
Партнерский контент