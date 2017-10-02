Болельщики освистали Пике во время тренировки сборной Испании

Болельщики сборной Испании освистали защитника «Барселоны» Херарда Пике во время сегодняшней тренировки национальной команды в Мадриде. Фанаты были враждебно настроены по отношению к футболисту сине-гранатовых из-за его поддержки референдума о независимости Каталонии, который прошёл вчера, 1 октября.
Marca сообщает, что болельщики вывесили баннеры со словами «Пике, ублюдок, уйди из сборной» и «Пике, Испания — твоя страна». Небольшому свисту подвергся и главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги, вызвавший игрока «Барселоны» на октябрьские матчи.
Накануне Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Херард проголосовал за независимость Каталонии и публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
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