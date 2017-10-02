Футболисты ростовского ЮФУ выиграли турнир премьер-группы в Долгопрудном

С 30 сентября по 2 октября в Долгопрудном прошёл второй межрегиональный турнир премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. В гости к студентам Московского физико-технического института приехали футболисты Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Чеченского государственного университета (Грозный) и Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь).
Победителем турнира стала команда ЮФУ. Ростовчане набрали 6 очков, разгромив МФТИ и обыграв ЧГУ. Грозненцы также набрали 6 баллов — за счёт двух побед над МФТИ и СКФУ с одниковым результатом 3:0, но заняли второе место из-за поражения в очной встрече с ЮФУ. На третьей позиции расположились футболисты МФТИ. Сборная Физтеха одержала волевую победу со счётом 2:1 над СКФУ в стартовой игре. Ставропольцы, в свою очередь, нанесли достаточно неожиданное поражение сборной ЮФУ — 1:0. Единственный мяч в этой встрече, безусловно, будет претендовать на звание лучшего в этом месяце.
Третий турнир премьер-группы НСФЛ пройдёт с 7 по 9 октября в Тамбове. В нём примут участие футболисты Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Тамбов), Московского физико-технического института (Долгопрудный), а также двукратный чемпион НСФЛ и чемпион Европы Кубанский государственный университет (Краснодар) и новичок высшего дивизиона, победитель первой группы Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань).