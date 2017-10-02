Лукаку не признал своей вины в организации громкой вечеринки в Беверли-Хиллз

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отрицает проведение громкой вечеринки в Беверли-Хиллз в момент, когда он был на грани перехода из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», информирует Sky Sports.
24-летний форвард был арестован в начале июля. По данным СМИ, Лукаку арендовал в Беверли-Хиллз виллу и закатил на ней вечеринку, которая оказалась слишком шумной. Соседи пять раз делали предупреждение, а затем вызвали полицейских, которые арестовали Лукаку и составили протокол.
Бельгийский игрок не появился в суде в Лос-Анджелесе, так как находится в сборной, но его адвокат Роберт Хамфрис заявил о невиновности от его имени.
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