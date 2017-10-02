Шевченко: для Украины важно занять первое место в отборочной группе на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матчей с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября) в квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Для меня первый месседж для ребят — матч с Косово. У нас два финала, но первый — Косово. Сейчас это самая важная игра в группе. Заоблачный настрой должен быть. И этого я буду требовать от каждого игрока.
Если кто-то не будет понимать, буду требовать ещё жёстче. Есть чёткий план — выиграть два матча. От этих игр зависит, какое место займём в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место», — цитирует Шевченко «Террикон».
За два тура до конца квалификации на ЧМ-2018 сборная Украины находится на четвёртом месте в группе I, набрав 14 очков.
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