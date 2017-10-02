Агент Смольникова: сложившаяся ситуация задевает, тот же Кришито играет всегда

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о положении своего клиента. Смольников не выходил на поле в четырёх последних матчах сине-бело-голубых во всех турнирах.
«Игорь понимает, что «Зенит» — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать всё и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.
Манчини разберётся и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всём уважении к Ивановичу. Помимо этого, Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провёл его достойно.
Травмы? Нет, он здоров. Речь о ротации состава», — цитирует агента «Спорт день за днем».