Полуяхтов: Кокорин понравился, а так в «Анжи» знали, как будет играть «Зенит»

Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов подвёл итоги домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).
«Игра понравилась. Обидно упускать победу в конце матча, но я считаю, что все молодцы, хорошо сыграли. Как и сказал тренер, мы одно целое, мы команда. Если не думать о том, что ты сможешь дать бой лидерам, то лучше не выходить на поле. Все спортсмены, наверное, думают только о победе. Трибуны гнали нас вперёд, забивать третий гол, они тоже молодцы.
Показал ли себя „Зенит“ большой командой и фаворитом? Я бы не сказал. Александр Кокорин понравился, а так мы хорошо разобрали соперника и знали, как он будет играть. Тем более у них была Лига Европы недавно. Тренерский штаб объяснил, как с ними играть, и мы всё выполнили», — сказал игрок в эфире «8-16».