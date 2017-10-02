Буйволов: «Ахмат» почти полностью отдал инициативу, пришлось взламывать оборону

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:0).
«Конечно, нам тяжело даются очки, дома мы ни разу не выигрывали. Поэтому хотелось после неудачи в Екатеринбурге отблагодарить преданных болельщиков хорошей игрой и результатом. В итоге получилось. Не знаю, почему дома очки даются сложнее. Наверное, стечение обстоятельств, поскольку были игры, в которых должны были набрать три очка. Домашняя победа была делом времени.
Соперник практически полностью отдал нам инициативу, и нам приходилось взламывать всю оборону „Ахмата“. Было тяжело раскачать защиту, и из-за этого первый тайм не получился зрелищным. А в концовке начали прижиматься к воротам. Наверное, от отсутствия опыта игры в РФПЛ. Всё познаётся с опытом. Мы хотели отстоять победу, и поэтому так получилось», — сказал игрок в эфире «8-16».