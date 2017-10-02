«Зенит» представил видео о матче с «Анжи» в Каспийске

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Анжи» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 2:2.
Махачкалинская команда вышла вперёд на 20-й минуте — Олег Данченко распечатал ворота Андрея Лунёва. На 57-й минуте сине-бело-голубые сумели отыграться — свой очередной гол забил Александр Кокорин. Однако ничейный счёт продержался недолго — две минуты спустя Адлан Кацаев вывел хозяев поля вперёд. Спастись от поражения петербургская команда сумела на 85-й минуте — счёт сравнял Леандро Паредес.
В таблице РФПЛ «Зенит» (28 очков) располагается на первой строчке, опережая на два очка «Локомотив». «Анжи» (9 очков) занимает последнее место.
Видео о матче «Анжи» — «Зенит» можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.
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