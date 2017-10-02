И. Попов: в матче с «Ливерпулем» получил лёгкий мышечный спазм, но всё прошло

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов рассказал о своем состоянии и оценил шансы команды в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 с Францией.
«Со мной все в порядке. В матче с „Ливерпулем“ я получил легкий мышечный спазм, но все прошло очень быстро.
Честно говоря, я надеюсь, что многие фанаты придут на стадион и поддержат нас в матче с Францией. Когда мы едины, это словно даёт нам крылья. Вы сами всё видели: четыре домашние игры — и четыре победы, две из них — против Нидерландов и Швеции. Я ожидаю, что мы будем играть с Францией сердцем и постараемся победить», — цитирует игрока пресс-служба Болгарского футбольного союза.
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Спартаковский хавбек уверенно стартовал в первом туре осени и накопил достаточно баллов, чтобы назло конкурентам сохранить лидерство.