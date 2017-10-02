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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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И. Попов: в матче с «Ливерпулем» получил лёгкий мышечный спазм, но всё прошло

2 октября 2017, понедельник. 23:29 Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов рассказал о своем состоянии и оценил шансы команды в домашнем матче квалификации ЧМ-2018 с Францией.

«Со мной все в порядке. В матче с „Ливерпулем“ я получил легкий мышечный спазм, но все прошло очень быстро.

Честно говоря, я надеюсь, что многие фанаты придут на стадион и поддержат нас в матче с Францией. Когда мы едины, это словно даёт нам крылья. Вы сами всё видели: четыре домашние игры — и четыре победы, две из них — против Нидерландов и Швеции. Я ожидаю, что мы будем играть с Францией сердцем и постараемся победить», — цитирует игрока пресс-служба Болгарского футбольного союза.

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Спартаковский хавбек уверенно стартовал в первом туре осени и накопил достаточно баллов, чтобы назло конкурентам сохранить лидерство.
Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза Сообщить об ошибке
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Сборная Болгарии - Футбол Сборная Франции — Футбол ФК Спартак Ивелин Попов Болельщики — Футбол
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