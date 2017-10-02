«Реал» сможет рассчитывать на Бензема сразу после перерыва на матчи сборных

Нападающий «Реала» Карим Бензема окончательно восстановился после травмы. Француз будет готов сыграть с «Хетафе» в первом матче мадридской команды после международного перерыва. Игра в рамках 8-го тура Примеры пройдёт 14 октября.
Бензема получил травму 9 сентября в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. По окончании встречи у 29-летнего футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия.
В текущем сезоне Бензема провёл в Примере три матча, отметившись одной голевой передачей.
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