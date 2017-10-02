Пауревич: пенальти в пользу ЦСКА — спорный. Может быть, и был, а может — нет

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич оценил работу судей на матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась вничью со счётом 0:0. В концовке голкипер гостей Александр Беленов отразил пенальти в исполнении полузащитника «армейцев» Бибраса Натхо.
«Пенальти в пользу ЦСКА — спорный момент. Может быть, и был, а может — не было. Беленов — молодец, выручил. Думаю, мы провели хороший матч. Возможно, в конце нас начали покидать силы», — сказал игрок в эфире шоу «8-16».
Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся