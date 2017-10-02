Тарасов: все видят, что «Локомотив» в хорошей форме, нас хватает физически

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в домашнем матче 12-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о физической готовности игроков своей команды.
«Локомотив» обыграл «Динамо» уверенно, результат заслуженный. Хотел бы поздравить и свою команду с победой, и всех болельщиков.
Не чувствуем ли усталость? Думаю, все видят, что мы находимся в хорошей форме. Нас хватает физически, и мы побеждаем. Поэтому всех ещё раз — с победой!» — сказал игрок в эфире «8-16».
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