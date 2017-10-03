Хави Гарсия получил травму и может пропустить матч с «Валенсией»

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, перешедший в испанский клуб минувшим летом из питерского «Зенита», пропустит около двух недель из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, информирует официальный сайт испанского клуба.
Таким образом, Хави Гарсия может не сыграть в домашнем матче восьмого тура испанской Примеры против «Валенсии», который состоится 15 октября.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Хави Гарсия принял участие в семи матчах (шесть — с первых минут), но не отметился результативными действиями.