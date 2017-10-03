Тьям: как и любой большой клуб, «Динамо» хочет выиграть чемпионат

Полузащитник московского «Динамо» Кали Тьям поделился мыслями о личных и командных целях в текущем сезоне.
«Наша с клубом цель в этом сезоне — финишировать как минимум на шестом месте. Мы хотим квалифицироваться в Лигу Европы. Посмотрим, как всё будет развиваться. Как и любой большой клуб, „Динамо“ хочет выиграть чемпионат. Моя личная цель — показать себя и закрепиться в стартовом составе.
Я доволен уровнем чемпионата России, он очень высок, но не доволен своей собственной игрой. Хочу показывать уровень игроков чемпионата Германии, Англии, Италии и так далее. Я намерен доказать, что достоин выступать в таких лигах. Между ними и российским чемпионатом нет такой уж большой разницы", — цитирует Тьяма Wiwsport.
После 12 туров РФПЛ «Динамо», набрав 10 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице.