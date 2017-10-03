Мата: знал, что Лукаку будет много забивать, но не думал, что это начнётся сразу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата похвалил форварда Ромелу Лукаку за удачную игру на старте сезона. Бельгиец забил семь голов всеми матчах АПЛ.
«Я знал, что Лукаку будет много забивать, но не думал, что это начнётся так быстро. Он многое дает команде, но для нападающего важно забивать, особенно когда вы видите, что другие нападающие тоже забивают.
Он начал в «МЮ» очень хорошо и сыграл ключевую роль в нашем хорошем старте в этом сезоне. Ромелу — хороший парень, очень скромный парень, все любят его и все очень рады за него», — цитирует Мату Manchester Evening News.
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