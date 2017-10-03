В. Габулов: Азмун — очень быстрый и всесторонне развитый нападающий

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассчитывает на успех национальной команды в товарищеских матчах с соперниками из Ирана и Южной Кореи. В составе иранской сборной вратарь выделил хорошо знакомого российским болельщикам Сердара Азмуна.
«Честно говоря, давно не видел Иран и Корею. Тренерский штаб уже, наверное, разобрал сильные и слабые стороны этих команд. Нам чётко расскажут, как нужно действовать с данными соперниками, чтобы побеждать.
Результаты в контрольных матчах для нас очень важны. Помимо результата также важно и качество игры. Уже много раз говорили, что при длительном отсутствии официальных игр, если не задумываться о результатах в контрольных матчах, будет пропадать дух победителей. Поэтому нужно стараться выигрывать каждый матч, включая тренировочные.
Азмун — всесторонне развитый нападающий, и стоит отметить, что он очень быстр, очень хорошо чувствует позицию, непосредственно штрафную, хорошо играет головой. Может быть, какие-то недостатки у него и есть, но мне о них неизвестно. Если вспоминать лучшие игры Сердара, которые он проводил в России и Лиге чемпионов, то вот эти качества проявлялись у него наилучшим образом», — отметил Габулов в эфире передачи «Футбол России».