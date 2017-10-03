Рыбусь: слышал об избиении фанатами игроков «Легии», я в шоке

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь выразил готовность помочь сборной Польши в матче с командой Армении в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018, оправившись от повреждения, а также дал оценку конфликту болельщиков с футболистами «Легии». Игроки были избиты после крупного поражения в матче с «Лехом» (0:3) в 11-м туре чемпионата Польши.
«Нога не болит, и это самое важное. В последние десять дней я занимался по индивидуальной программе, а завтра я буду тренироваться с командой. Повреждение было не очень серьёзным, но мне пришлось взять паузу, чтобы не усугубить травму. В любом случае, главнее всего мнение тренера. Мне нужно поговорить с ним, и, возможно, после этого разговора будут приняты некоторые решения.
Знаю ли я о том, что произошло на стадионе «Легии»? Да, слышал об этом, и я в шоке. Сначала подумал, что это неправда. Я играл в «Легии» и знаю, что визиты болельщиков не являются чем-то особенным. После неудачного периода они любят общаться с игроками. Я помню ситуацию, когда после матча с соперниками из Люблина мы спали в отеле в Легнице, а у входа нас поджидали болельщики. Разговор был очень жарким и нервным, но это не сработало.
Такие вещи не мотивируют футболистов, а напротив, действуют просто удручающе. Это не заставит их внезапно начать играть лучше. Конечно, я понимаю фанатов, они могут сердиться и злиться после последних результатов, но такие вопросы должны быть решены иначе», — цитирует Рыбуся польское издание Sport.