Скрипченко — игрокам «Анжи»: бог смотрит на нас, проверяет на прочность

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко обратился к футболистам команды в раздевалке после матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2). Махачкалинцы, побеждавшие в последний раз 25 августа, занимают последнее место в турнирной таблице РФПЛ.
«Никогда нельзя вешать голову, потому что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. Есть характер, есть игра, и за это, ребята, я вам благодарен. Имею в виду и игроков, и весь наш штаб, который нам помогает. Мы — единое целое. Нас проверяет жизнь на прочность. Придёт наш успех, придёт! Значит, чуть-чуть боженька пока не даёт нам где-то. Значит, надо терпеть. Он на нас смотрит. Всевышний, ребята, проверяет нас на прочность, смотрит, как мы из этой ситуации будем выходить, как будем двигаться.
Мы на правильном пути, ребята. И вы сами чувствуете, когда есть самоотдача, желание, горят глаза, когда болельщик аплодирует. Ради этого стоит жить. И сегодня, когда плечом к плечу мы были друг к другу, „Анжи“ заслуживал победы. Но, к сожалению, пока не даёт. Я благодарен каждому, нашему единому коллективу, который был сегодня на поле. Ещё раз хочу всех поблагодарить, пожать руку всем футболистам. Давайте друг другу поаплодируем», — сказал Скрипченко.
Видео обращения Скрипченко к игрокам «Анжи» можно посмотреть на канале махачкалинского клуба в YouTube (с 12:45).