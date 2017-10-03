Геркус: «Локомотив» балансирует на грани выполнения условий ФФП

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, решил ли клуб проблемы с УЕФА и финансовым фэйр-плей (ФФП).
«Часть пути пройдена, но кризис не преодолён. Ситуация по-прежнему остаётся очень тяжёлой и требует нашего максимального внимания. Мы активно работаем над тем, чтобы убедить УЕФА в релевантности спонсорских контрактов с РЖД. Переименование главного стадиона в Черкизово в «РЖД Арену» и малой арены в «Сапсан Арену» — часть работы по выполнению требований УЕФА. Мы двигаемся, и двигаемся позитивно. Но говорить, что общий кризис преодолен, рано.
Вы знаете правила. Дефицит в € 30 млн за три года — уровень, ниже которого нельзя опускаться. Пока мы балансируем на грани, работая во всех направлениях, ищем спонсоров, сокращаем расходы, где возможно. Трансферная политика также строится с учётом требований финансового фэйр-плей. Мы в регулярном контакте с УЕФА — убеждаем коллег, что клуб действует в духе правил», — сказал Геркус в интервью «Известиям».