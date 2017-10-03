Степашин: «Динамо» сейчас «мёртвое», но нужно хорошо подумать, в тренере ли дело

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин после разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) признал, что московская команда сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, а также поделился мнением о целесообразности смены главного тренера.
«Оргвыводы сделать можно, но неясно, какой результат они дадут. Это должно решать руководство клуба, но тут нужно хорошо подумать, в тренере ли дело. Ясно одно: команда сейчас «мёртвая», и особенно — в нападении. Есть, конечно, и объективные причины вроде травмы Кирилла Панченко. Но в матче с «Локомотивом» на поле вышло самое слабое «Динамо» с момента возвращения клуба в РФПЛ», — цитируют функционера «Известия».
«Хочется поздравить «Локомотив» и Юрия Павловича Сёмина, показавшего тем, кто в него не верил, как надо добиваться результата», — сказал Степашин.