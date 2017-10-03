Марлос: как дебютант сборной, я спою песню на украинском языке

Полузащитник «Шахтёра» Марлос, получивший украинское гражданство, прибыл на сбор коллектива Андрея Шевченко. Футболист заверил, что в статусе дебютанта сборной Украины он в рамках традиции споёт команде песню на государственном языке.
«Всё хорошо, я очень доволен, тем более, это решение я принимал сердцем. Я решил жить в Украине, выступать за сборную вместе с ребятами, тем более, что многих знаю. Очень рад находиться в сборной и показать свой максимум. Я многих уже знаю, против кого-то играл, с кем-то играю в команде. Но надеюсь на поддержку. Волнения нет, я спокоен. Знаю, что тут находятся хорошие люди, и уверен, что всё пройдёт хорошо.
В сборной есть традиция, что дебютанты поют песню? Я спою песню на украинском», — цитирует новичка национальной команды MatchDay.