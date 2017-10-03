Будаков: рад, что «Анжи» взял хотя бы очко, обидно упускать победу над «Зенитом»

Вратарь «Анжи» Александр Будаков выразил сожаление в связи с потерей очков в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом» (2:2) в 12-м туре РФПЛ и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Мы тоже вышли на поле не проигрывать. Для нас каждое очко на вес золота, поэтому нам всё равно — «Спартак», «Зенит»… Понятно, что они лидеры, но сейчас мы в такой ситуации, что стараемся, бьёмся. Рад, что взяли хотя бы очко, хотя обидно опять упускать победу в концовке. Но главное, что болельщикам понравилось, нам аплодировали, и это приятно. Поддержка была сумасшедшей весь матч, спасибо им за это.
Когда играешь с лидерами на одном уровне, хоть в конце и теряешь очки, понятное дело, что приходит уверенность. Надеюсь, что с командами уровня пониже нам будет играть легче», — отметил голкипер в интервью для клубного телеканала.