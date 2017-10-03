Калинич не поможет сборной Хорватии из-за травмы бедра

Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Никола Калинич не поможет национальной команде в матчах с соперниками из Финляндии и Украины в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 из-за повреждения мышц бедра. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза Хорватии.
Таким образом, Калинич пополнил внушительный список травмированных хорватских футболистов. В октябрьской серии матчей сборной не сыграют Матео Ковачич, Марко Пьяца, Ведран Чорлука и Тин Едвай, а Деян Ловрен, согласно прогнозам, сможет выйти на поле в составе команды Хорватии лишь в противостоянии со сборной Украины 9 октября.
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