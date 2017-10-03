Ромарио: у Роналду и Месси больше титулов, но я забил вдвое больше голов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио подчеркнул, что несмотря на множество индивидуальных и командных титулов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, он по-прежнему лидирует по количеству забитых голов. Принято считать, что Ромарио является автором 1003 голов за свою карьеру.
«Конечно, они являются лучшими игроками мира, наряду с Неймаром. Но количество моих голов превышает их показатели в два раза. Да, у Роналду и Месси больше титулов, но без лишней скромности хочу вас заверить, что вне зависимости от того, насколько они хороши и сколько «Золотых мячей» получили, я всё ещё лучше стреляю по воротам», — цитирует лучшего футболиста мира 1994 года GloboEsporte.
На данный момент на счету Месси 579 голов, Роналду отличился 612 раз.
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