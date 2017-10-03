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Ибрагимович: скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо

3 октября 2017, вторник. 04:45 Футбол

Персональные болельщики нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося после травмы колена, представили видеоматериал, в который вошли кадры индивидуальных занятий шведа в тренажёрном зале и на футбольном поле с мячом.

«Скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо», — заверил Ибрагимович в ролике.

В конце августа «Манчестер Юнайтед» заключил новый контракт с Ибрагимовичем сроком на один год. 35-летний футболист выступал за команду в прошлом сезоне, сыграл во всех турнирах 46 матчей и забил 28 мячей.

Видео доступно для просмотра в «инстаграме» болельщиков шведского нападающего.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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