РФС представил видео о начале подготовки сборной России к ближайшим матчам

Сборная России приступила к подготовке к товарищеским матчам с соперниками из Южной Кореи и Ирана на тренировочной базе в Новогорске. Футболисты и тренерский штаб заняли номера в спортивно-оздоровительном комплексе, главный тренер Станислав Черчесов и пресс-атташе Игорь Владимиров дали первые комментарии о старте тренировочного процесса.
После обеда футболисты провели первую тренировку, которая традиционно началась с разминки. РФС представил видеоматериал, посвящённый старту подготовки национальной команды.
Видео доступно для просмотра на официальном канале Российского футбольного союза в YouTube.
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