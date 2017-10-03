Игроки сборной Испании хотят, чтобы Пике сам определился со своим будущим

Футболисты и тренерский штаб сборной Испании, а также руководство национальной федерации футбола хотят, чтобы защитник команды Херард Пике сам определился со своим будущим и не взваливал ответственность за это на третьих лиц, передаёт Marca.
Футболист «Барселоны» накануне заявил, что готов прекратить выступление за сборную Испании, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
Поведение Пике в свою очередь спровоцировало возмущение болельщиков национальной команды. Он был освистан ими во время открытой тренировки.
Источник отмечает также, что игроки сборной Испании смущены поведением Пике.