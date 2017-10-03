Райт: Дайч мог бы заменить Венгера в «Арсенале», но дадут ли ему эту работу?

Бывший нападающий «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Иан Райт считает, что главному тренеру «Бёрнли» Шону Дайчу пора попробовать свои силы на более высоком уровне и его квалификации достаточно, чтобы заменить Арсена Венгера в тренерском штабе «канониров».
«Считаю, что Дайчу пора двигаться дальше и переходить на следующий уровень. Ему нужен клуб, регулярно выступающий в Европе, например, «Эвертон» мог бы стать подходящей ступенькой.
Сумел бы Дайч заменить Венгера в «Арсенале»? Да, но вопрос в том, дадут ли ему эту работу», — сказал Райт в эфире BBC Radio 5.
В текущем сезоне «Бёрнли» под руководством Дайча обыграл «Челси» (3:2) в первом туре, а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в гостях. Эти матчи завершились со счётом 1:1.