Экс-игрок «Баварии» Тарнат советует назначить на пост главного тренера Тухеля

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Михаэль Тарнат считает, что руководство клуба поступит правильно, если назначит на пост главного тренера экс-наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. На днях руководство немецкого гранда уволило с поста главного тренера Карло Анчелотти, а команду временно возглавляет Вилли Саньоль.
«Тухель показал в «Боруссии», что осуществляет достойную работу. Считаю, что Тухель является одним из лучших немецких тренеров. Это специалист, говорящий на немецком языке, и полагаю, что это важный критерий для «Баварии», — цитирует Тарната интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что «Бавария» наводила справки о Тухеле у «Боруссии».