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Гамшик хочет побить рекорд Марадоны в «Наполи»

3 октября 2017, вторник. 09:22 Футбол

Полузащитник и капитан «Наполи» Марек Гамшик стремится побить рекорд Диего Марадоны по количеству голов за неаполитанский клуб. В матче 7-го тура Серии А с «Кальяри» (3:0) словак забил свой 115-й гол и сравнялся по этому показателю с знаменитым аргентинцем.

«Я действительно хочу побить рекорд Диего. Но я думаю о результатах команды, это важнее. Когда это произойдёт, то произойдёт.

То, что «Наполи» одержал 7 побед в 7 матчах – нечто невероятное. Сезон длинный, но мы уверен ы в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-то играл. «Наполи» способен побороться за титул», — цитирует Гамшика Daily Mail.

На протяжении карьеры 30-летний Гамшик принял участие в 463 официальных матчах за «Наполи» и забил 115 голов.

Гамшик забил 110-й гол за «Наполи», до рекорда Марадоны остаётся 5 голов
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Диего Марадона Марек Гамшик
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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