Гамшик хочет побить рекорд Марадоны в «Наполи»

Полузащитник и капитан «Наполи» Марек Гамшик стремится побить рекорд Диего Марадоны по количеству голов за неаполитанский клуб. В матче 7-го тура Серии А с «Кальяри» (3:0) словак забил свой 115-й гол и сравнялся по этому показателю с знаменитым аргентинцем.
«Я действительно хочу побить рекорд Диего. Но я думаю о результатах команды, это важнее. Когда это произойдёт, то произойдёт.
То, что «Наполи» одержал 7 побед в 7 матчах – нечто невероятное. Сезон длинный, но мы уверен ы в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-то играл. «Наполи» способен побороться за титул», — цитирует Гамшика Daily Mail.
На протяжении карьеры 30-летний Гамшик принял участие в 463 официальных матчах за «Наполи» и забил 115 голов.
Гамшик забил 110-й гол за «Наполи», до рекорда Марадоны остаётся 5 голов